Sipke Hulshoff: "Wij kunnen ontzettend goed voetballen"

"We hebben het tegen Dordrecht laten zien, we hebben het thuis tegen Helmond Sport laten zien. De wedstrijd tegen Fortuna was dan net wat minder, maar we hebben het vandaag weer laten zien. We zijn gewoon echt een goed team. We kunnen in hoog tempo spelen en we hebben veel positiewisselingen. Een ploeg die ontzettend goed kan voetballen", zegt Hulshoff.

Kolkende sfeer

Niet alleen de trainer had het in de wedstrijd tegen MVV naar zijn zin, ook het Cambuurpubliek zorgde voor een kolkende sfeer in het stadion. Dat is voor Hulshoff ook belangrijk. "Wij willen ook heel graag het publiek vermaken en dat hebben we vanavond van begin tot einde gedaan."

"Heerlijk avondje", zei doelpuntenmaker Sander van de Streek over de wedstrijd. "Voetbal is altijd leuk, maar dit maakt het nog veel leuker. Als je met 4-0 wint van een directe concurrent die ook nog eens boven je staat, geeft dat alleen maar een goed gevoel."

Door de winst van vrijdag staat Cambuur nu 1 punt lager dan MVV, op plek nummer zes..