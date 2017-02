SC Cambuur zet MVV aan de kant met 4-0 overwinning

De ploeg van Sipke Hulshoff leek daarmee de smaak te pakken te krijgen, want al in de 38ste minuut volgde een tweede doelpunt voor de Leeuwarders. Deze keer was het Moneiro die de bal in een klutssituatie in de 16 uiteindelijk het doel in kon werken.

Na de rust liet Cambuur MVV eigenlijk niet meer in het spel komen. Barto kon door een keepersfout van Green ook nog de 3-0 maken. Daarmee was het nog niet voorbij, vond Lilypaly die in de 77ste minuut de 4-0 kon maken en daarmee ook de eindstand bepaalde.

