Vrouwen SC Heerenveen hard onderuit tegen FC Twente

De vrouwen van Sportclub Heerenveen zijn vrijdagavond hard onderuit gegaan tegen FC Twente. In de uitwedstrijd was het binnen 15 minuten al 1-0 voor de thuisploeg. Een botsing van de keeper met een verdediger zorgde ervoor dat de Twentse vrouwen konden scoren. In de 29ste minuut volgde daarna de 2-0 door een prachtig doelpunt van Renate Jansen. Ook de 3-0 werd al in de eerste helft op het scorebord gezet. Een cornerbal van de Friese speelster van FC Twente Sherida Spitse vloog ook in een keer het Heerenveenster doel in.