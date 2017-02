Arno Brok krijgt lintje bij afscheid burgemeester Dordrecht

"Arno Brok geeft ruimte, schenkt vertrouwen en laat anderen hun kwaliteiten zoveel mogelijk ontplooien. Hij is een bestuurder met een hoog moreel besef, die in staat is te verbinden en die zijn betrokkenheid toont. Hij is ook een bestuurder die, als de situatie daarom vraagt, streng kan zijn en kiest voor distantie”, aldus Smit bij het afscheid.

Vertrekkend @BurgemeesterBr krijgt versierselen opgespeld door @JaapSmitCdK : officier in de orde van Oranje-Nassau pic.twitter.com/kI7UJqVdPR — André Flach (@ajflach) February 24, 2017