Verbouwing zorgcentrum Nij Bethanië in volle gang

De verbouwing van zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum is in volle gang. Er worden op dit moment nieuwe woningen gemaakt en er komt een volledig nieuwe gevel met entree. Ook het atrium en de gangen in het gebouw worden aangepakt.

De verbouwing betekent een nieuwe kans voor het zorgcentrum in het dorp. Zorggroep Noorderbreedte wilde het een paar jaar geleden sluiten omdat het te duur werd. Zorgcentrum Het Bildt zag wel toekomst in Nij Bethanië en is nu druk bezig het gebouw op tijd af te krijgen.