Voorwaardelijke celstraf vanwege 'behoorlijk GHB-probleem'

Een 25-jarige Drachtster heeft zes maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor zijn betrokkenheid bij het produceren en verkopen van GHB. De man is zelf niet actief geweest om de drugs te maken of te verkopen, maar volgens de rechter was hij er wel vaak bij als de ingrediënten werden gekocht. Ook nam hij telefoontjes aan van mensen die GHB wilden kopen.

De verdachte en zijn vrienden maakten gewoonlijk zes liter GHB per keer. Dit werd verkocht aan jongeren die rondhingen bij het skatepark en het Thalenpark in Drachten.