Zandhuizen van slag na uitslaande brand in stal

De dood van meer dan honderd koeien bij een brand in Zandhuizen is een grote schok voor de mensen in het dorp. Er wordt veel over gesproken. Donderdagavond brandde een stal in het dorp volledig uit. En dat is niet voor het eerst: in 2003 brandde er een boerderij in zijn geheel uit en daarbij kwamen ook dieren om het leven.

De dierenartsen die er ter plekke waren zijn compleet van slag. ''De band heeft een diepe indruk achtergelaten'', aldus dierenarts Paul Paternotte van DAC Noordwolde.