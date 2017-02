Shorttracktopper Sjinkie Knegt gaat voor de titel op het WK shorttrack, dat over twee weken plaatsvindt in Rotterdam. Dat zegt zijn coach Jeroen Otter. Hij weet dat de internationale concurrentie enorm is, maar denkt dat de mogelijkheid er wel is. Hij heeft dit seizoen al laten zien op alle afstanden op het podium te kunnen eindigen.

Ook Suzanne Schulting maakt een goede kans om in de prijzen te vallen. Beide shorttrackers kijken enorm uit naar het wereldkampioenschap in eigen land.