'Verse melk kan burger dichter bij boer brengen'

Echte verse melk, zo van de tap bij de boer kan de gewone burger dichter bij het boerenwerk brengen. Dat is de vaste overtuiging van vader en zoon Lieuwes, veehouders bij Oudwolde. Vrijdag openen zij met de hulp van wethouder Jelle Boerema van Kollumerland hun tappunt It Mingel. De maatschap Lieuwes melkt zo'n honderd koeien en voor tachtig cent per mengel kan de verse, rauwe weidemelk uit het tappunt worden gehaald. Ieder die dat wil, is ook welkom in de stal, bij de melkput of bij het jongvee.