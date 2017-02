Koninklijke onderscheiding voor Dienie Post-Ottenhoff

Dienie Post-Ottenhoff is zondag in Wolvega benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Ze kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Gerard van Klaveren van Weststellingwerf. De 78-jarige Post-Ottenhoff is als vrijwilliger werkzaam voor verschillende toneel- cabaret- en koorverenigingen in de Stellingwerven.

Ze heeft zo 50 jaar gespeeld bij toneelgroep 'Kunst naar Kracht', waar zij ook 25 jaar bestuurslid is en 15 jaar regisseur.