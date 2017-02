Omrop TIP: "Zingen is gezond en brengt harmonie!"

Bij het zingen verandert je houding, je gaat rechter op staan. Zingen is een van de meest elementaire, fysieke activiteiten die we kunnen doen. ''Als ik zing produceert mijn lichaam trillingen en die komen bij jou via de oren naar binnen, dus eigenlijk hebben wij een fysieke band wanneer wij zingen'', zegt Stobbe.

Binding

Volgens Stobbe is het wetenschappelijk aangetoond dat een half uurtje zangles genoeg is om het niveau van het hormoon oxytocine bij mensen omhoog te krijgen. Oxytocine wordt ook wel het 'knuffelhormoon' genoemd, het speelt een centrale rol bij onder andere vriendschappen, het voor elkaar zorgen en de binding tussen moeder en kinderen. ''Dat zie je ook na een koorrepetitie. Bij het repeteren is er nog wel wat commentaar of iets, maar na afloop hebben ze de meeste lol''.

Communicatie

Stobbe vindt zingen de meest directe vorm van uiten, van kunst. Je kunt niet directer met elkaar communiceren als met zingen. Het is niet voor niets dat dictators, de potentaten, niet van kunst houden en dat kunst de taal van het verzet is.

De toekomst van onze maatschappij ligt in het samenwerken, in het 'met elkaar'. Misschien helpt het wanneer we meer zingen, en waarom niet, we kunnen het allemaal. Zingen is alles: kunst, sport, niet gevaarlijk en het brengt mensen bij elkaar. Zingen is prachtig.

Luister naar Jan Ate Stobbe in Bureau de Vries