Volleybalster Steenbergen van VC Sneek stopt bij Oranje

Volleybalster Quinta Steenbergen van VC Sneek is niet meer beschikbaar voor Oranje. De 31-jarige middenaanvalster is in verwachting van haar eerste kindje en wil zich richten op haar maatschappelijke carrière. Het is nog niet bekend of ze ook stopt bij VC Sneek. Afgelopen zondag won Steenbergen nog de bekerfinale met de ploeg van Petra Groenland.

Voor Oranje speelde Steenbergen 221 interlands en afgelopen zomer maakte ze deel uit van de selectie die als vierde eindigde op de Olympische Spelen in Rio.