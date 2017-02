"Carnaval Sodom en Gomorra? Niet anders dan dorpsfeest!''

Maar ook: "Als ik genoeg bier op heb, zie ik het hele leven als carnaval" en "Wij gaan naar Cambuur dat is ons karnaval". Veel mensen hadden wel eens carnaval gevierd in het zuiden, maar niemand was daarna verkocht, hoe mooi ze het ook vonden. ''En Sodom en Gomorra? Dat viel wel wat mee hoor, dat is niet anders dan bij de dorpsfeesten: Als de drank is in de man...'' En dan was er ook nog een wijze raad: ''Bekijk het hele leven maar als carnaval: neem niet alles te serieus!''