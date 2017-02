Sigaretten steeds vaker bij de supermarkt gekocht

Rokers kopen steeds vaker hun sigaretten bij de supermarkt. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IRI. Omdat het aantal rokers niet toeneemt, bekent het moeilijke tijden voor de tabakswinkels, die steeds minder klanten zien.

Ook eigenaar Jelle van Delden van een tabakspeciaalzaak in Joure merkt de verschuiving. Volgens hem spelen de openingstijden van supermarkten daar een grote rol in. Zijn speciaalzaak is zo'n 45 uren per week open, terwijl een supermarkt vaak wel op het dubbele komt. Die laatste haalt daarmee de klanten binnen.