Koeien moeten voortaan regelmatig het weiland in

Staatssecretaris Martijn van Dam zei dat boeren eerst zelf de tijd moeten krijgen om de koeien vaker in het land te laten lopen. Maar daar kwam de Kamer donderdag op terug. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren was uiteraard erg blij. ''Hard voor gevochten. Aanhouder wint!'', zo zegt ze op Twitter.

''Niet uitvoerbaar''

Janita ten Berge van ondernemersorganisatie LTO Noord is minder blij met de beslissing van de Tweede Kamer. ''Dit heeft weinig met de werkelijkheid te maken'', zo zegt ze. ''Op deze manier komen we met zijn allen geen stap verder. Het is niet uit te voeren, de beschikbare ruimte om te weiden is voor veel boeren gewoon te klein.''