SC Heerenveen wil tegen Roda JC weer goals maken

Ondanks de slechte resultaten is Streppel niet van plan het roer helemaal om te gooien. "We spelen gewoon goed en dat is de basis om wedstrijden te winnen. Het enige wat we niet doen is doelpunten maken, maar daar hebben we deze week aandacht aan besteed."

Lucas Bijker komt terug van zijn schorsing en speel links achterin. Martin Odegaard begint waarschijnlijk weer in de basis door de schorsing van Pelle van Amersfoort. Ook St. Juste en Wout Faes zijn er vanwege schorsingen niet bij. Stijn Schaars werkt hard aan zijn herstel. De middenvelder stond donderdag voor het eerst op het trainingsveld.