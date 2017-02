Muziekkorps Advendo werkt mee aan shows Armin van Buuren

Muziekkorps Advendo uit Sneek werkt op 12 en 13 mei mee aan de jubileumshows van Armin van Buuren in de Amsterdam Arena. De dj zit al twintig jaar in het vak en blikt in The Best of Armin Only terug. Diverse artiesten geven een optreden. Regisseur Jos Thie uit Wergea heeft Advendo gevraagd om ook mee te doen. Het is een eer voor het muziekkorps, zo zegt het zelf.

Zaterdag om 15.15 uur op Omrop Fryslân Radio in Sneon yn Fryslân meer over de rol van Advendo bij de jubileumshows van dj Armin van Buuren.