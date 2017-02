Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen krijgen opknapbeurt

Het is in september dit jaar en januari volgend jaar opletten voor de scheepvaart die Fryslân in wil. De sluizen in een van de belangrijkste vaarroutes in Fryslân worden in die maanden namelijk opgeknapt. Hierdoor kunnen vertragingen en omleidingen ontstaan.

Het gaat om de Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen. In september zal er gewerkt worden aan de kleine kolk in de sluis, en in december en januari is de grote kolk aan de beurt. Dit betekent dat die kolken dan ook een volledige maand afgesloten zijn voor de scheepvaart.