De stim fan Marianne: "Geef meer om elkaar"

Zelf vindt ze het belangrijk dat mensen hun afspraken nakomen. "Veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven, zeggen ze. Politici beloven altijd van alles, maar ik ben benieuwd of ze die beloftes wel nakomen en waar kunnen maken. Ik ben wel teleurgesteld in partijen die dingen zeggen maar weinig doen." Se sil wol te stimmen, mar wit noch net wat. "Dat ben ik nog aan het onderzoeken, ik vind het wel moeilijk."

De stem van...

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Omrop Fryslân laat iedere werkdag een Fries aan het woord. In de rubriek 'De stim fan...' horen we hoe hij of zij over de politiek denkt. Wat vinden ze ervan, waar zitten ze over in en waar stemmen ze op? Kijk voor alles over de verkiezingen op onze verkiezingspagina.