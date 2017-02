Alle uitstrijkjes voortaan naar UMCG voor onderzoek

Alle uitstrijkjes van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in Noord-Nederland worden voortaan onderzocht in het UMCG in Groningen, dat meldt RTV Noord. Tot nu toe deden verschillende laboratoria in het noorden dit onderzoek, maar het RVM bepaalde dat alleen vijf gekwalificeerde labs in Nederland de uitstrijkjes mag beoordelen. Het UMCG is daar één van.

Dat betekent dat het UMCG elk jaar bijna honderdduizend uitstrijkjes uit Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, de kop van Noord-Holland en Flevoland zal onderzoeken.