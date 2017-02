Vier mensen die verdacht worden van het ontvoeren van een 26-jarige inwoner van Almelo moeten van de rechter langer in voorarrest blijven. Een 26-jarige man uit Surhuisterveen is donderdag wel vrijgelaten.

De verdachten zouden het slachtoffer afgelopen weekend hebben ontvoerd. De man uit Almelo kon zelf ontsnappen de waarschuwde de politie. Hij waarschuwde surveillerende politeagenten op Baalder in Drachten. Hij zei dat hij ontvoerd was en wees de politie in de richting van de verdachten.