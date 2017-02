"Iets meer geld, veel levendigere Afsluitdijk"

De weg bestaat nu voor een groot deel uit basaltblokken die op sommige plaatsen afgedekt zijn met een gladde asfaltlaag. Daar kunnen planten zich niet aan hechten en ook zijn daar geen hoekjes voor beesten. Ingenieursbureau Arcadis heeft onderzoek gedaan naar de dijk en komt nu met aanbevelingen om er meer levendigheid in te krijgen, zoals bijvoorbeeld betonelementen die de natuur de ruimte geven.

Het onderzoek is uitgevoerd in het teken van het programma 'Nei in rike Waadsee' (Naar een rijke Waddenzee). De Afsluitdijk is het grootste stenen bouwwerk in de Waddenzee.