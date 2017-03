De stem van Jelly: "Den Haag kan meer voor ZZP-ers doen"

Jelly Rodenhuis (38) is schilder en woont in Tzummarum. Ze is al twaalf jaar ZZP-er en dat is soms wel moeilijk. "Met name in de winter is het wel eens zwaar. Dan heb ik minder werk en dan zou het mooi zijn als ik een potje reserves aan kan spreken. Dat zou ik wel aan Den Haag willen vragen."