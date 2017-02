Uitslaande brand in stal met honderd koeien in Zandhuizen

Op de Meuleveldweg in Zandhuizen staat op dit moment een stal in lichterlaaie. Het gaat om een grote, uitslaande brand. In de stal staan ongeveer honderd koeien. De brandweerkorpsen uit omliggende dorpen zijn met verschillend tankautospuiten en bluswagens uitgerukt om de brand te bestrijden. Ze willen voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen stal.

Hoe de brand onstaan is en of er ook mensen of dieren gewond geraakt zijn, is nog onbekend.