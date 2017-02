De politie is op zoek naar de vrouw die woensdagavond haar honden uitliet in een weide aan de Severander in Franeker. Eén van haar honden heeft mogelijk in een stal naast het weiland een zwanger paard zo laten schrikken, dat het paard een aantal uren later een beviel van een dood veulentje. Omdat het beest nog lang niet aan bevallen toe was, denkt de politie dat het kwam door de stress die het beest kreeg van de hond.

De politie roept de vrouw en andere getuigen op om zich te melden.