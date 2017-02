Piet Paulusma heeft kleine rol in The Passion

Weerman Piet Paulusma krijgt een kleine rol in het live-evenement The Passion. Hij mag samen met een andere bekende Fries meespelen in een scène die voor het evenement wordt opgenomen, en vervolgens op het evenement wordt afgespeeld op grote schermen op het Zaailand. De mensen thuis krijgen de scène tussen het live-gebeuren door te zien op televisie.

In de scène staan beide Friezen is een viskar, waar Jezus het eten voor de laatste avondmaal koopt. Wie die andere bekende Fries is, wil de organisatie van The Passion nog niet zeggen.