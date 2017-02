Door de harde wind zijn in Heerenveen muurplaten van een flat op het Akkersplein los geraakt. De brandweer is uitgerukt om de platen weg te halen, maar dat is nog niet gelukt.

De wind zorgt ervoor dat de hoogwerker van de brandweer niet hoog genoeg kan komen om te platen weg te halen. Daarom wordt nu geprobeerd om te platen via het balkon te bereiken, maar dat is nog niet gelukt.