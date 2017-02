Wild bijenvolk na omzagen boom in Grou gered

Grou is een wild bijenvolk armer en Wergea één rijker. Bij het omzagen van bomen aan de Volmawei in Grou is een bijenvolk in een holle boom op de houtstapel beland. Een voorbijganger zag dat en schakelde imker Tinus Bijlsma uit Wergea in.

De bijen hebben het niet allemaal overleefd, maar de imker heeft er nu duizenden bijen bij. Zij staan nu bij kennissen in kasten in de stal.