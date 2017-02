Generatiehuis Gerkesklooster-Stroobos kan los

Het generatiehuis in Gerkesklooster-Stroobos kan los. Volgende week koopt de dorpscoöperatie officieel het oude schoolgebouw dat ze daar voor op het oog had. De oude school moet de centrale plek in het dorp worden, waar jong en oud elkaar kunnen treffen. Er komen verschillende instanties in, zoals jeugd- en ouderenzorg, de huisarts, de bibliotheek en de kinderopvang.