Erwin Mulder: "Deur staat op een kier"

Heerenveendoelman Erwin Mulder gaat niet in op het aanbod van de club zijn contract te verlengen. "Het is nu nog te vroeg om een keuze te maken", zegt de doelman die hoopt op een buitenlands avontuur.

Erwin Mulder is sinds december in gesprek met de leiding van SC Heerenveen, maar de onderhandelingen zijn stopgezet. "Door nu nee te zeggen kan Heerenveen ook verder". Het is volgens Mulder niet zo dat beide partijen definitief uit elkaar gaan. "Ik weet niet waar mijn toekomst ligt. Ik wacht af. Wat mij betreft staat de deur nog op een kier".