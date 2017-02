VIDEO: Laatste werkdag Lutz Jacobi in Tweede Kamer

Minder reuring in Den Haag, nu Lutz Jacobi naar werkzaamheden in de Tweede Kamer neerlegt. Na de verkiezingen komt ze niet meer terug in de Kamer. Donderdag is de laatste werkdag van de Friezin. Sinds 2006 kwam Jacobi op voor de Friese belangen. Als enige PvdA'er stemde ze tegen de komst van gevechtsvliegtuig JSF. En de natuur kon ook altijd op haar warme belangstelling rekenen. Miranda Werkman van Omrop Fryslân ging voor de laatste keer samen met Lutz naar Den Haag.