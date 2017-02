"Burgemeesters moeten niet meewerken aan eierzoeken"

Friese burgemeesters moeten niet meewerken aan het zoeken van het eerste kievitsei in elke gemeente. Dat schrijft de Faunabescherming in een brief aan alle 24 burgemeesters. De Bond van Friese Vogelwachten heeft besloten om dit jaar niet te eierzoeken, maar wil het wedstrijdelement van het zoeken naar het eerste ei wel laten doorgaan. Nadat het eerste ei is gevonden, wordt niet verder gezocht.