Fries paard Riemer mag aan de slag bij politie in Groningen

Het Friese paard Riemer kan definitief aan de slag bij de politie. Het paard komt uit de stal van Pieter Wijbenga in Oudwoude. Die leverde hem een aantal weken geleden al af bij de politie in Groningen, maar daarna moest hij nog worden gekeurd. Dat is goed gegaan en dus mag Riemer nu de straat op.

Pieter Wijbenga hoopt in de toekomst nog meer Friese paarden aan de politie te leveren. Die kans is evenwel niet zo groot, omdat het ras eigenlijk te lief is voor het werk. Het is geschikter als hobbypaard.