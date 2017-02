De politie in Leeuwarden heeft woensdagmiddag een 34-jarige winkeldief zonder vaste woonplaats aangehouden. De man werd in een winkel aan de Hidalgoweg betrapt toen hij twee laptops wilde stelen. De man had een speciale tas bij zich om de beveiliging te omzeilen. Hij moet zich op 31 mei voor de rechter verantwoorden.