Steenvoorden in de basis bij Cambuur

Matthew Steenvoorden begint vrijdag in de thuiswedstrijd van Cambuur tegen MVV in de basis. Steenvoorden raakte in oktober geblesseerd, maar na een lange revalidatie is hij nu weer fit om te spelen. Steenvoorden vervangt in het centrum van de verdediging Omar El Baad. Steenvoorden kan met zijn lengte beter de sterke spits van MVV Thomas Verheyd bespelen, zo is het idee. Op het middenveld staat Sander van de Streek in de basis. Dat gaat ten koste van Lilipaly. Jamiro Monteiro is na een schorsing ook weer terug.