Zes Friese programma's genomineerd voor NL-Awards

Nominaties

In de categorie duiding is de reportageserie 'Mohamed' van Simone Scheffer genomineerd. Scheffer volgde een jaar lang de Syrische familie Haj Ali, die in september 2016 in de crisisopvang in Harlingen terechtkwam. Voor beste tv-programma is een aflevering van 'Kening Hert & Harry Hazze' uitgekozen. Dat is een programma voor kinderen uit groep 1 en 2 van het basisonderwijs.

'Burn-out by jongeren' is genomineerd als beste radioprogramma. Annagreet Miedema vertelt in deze radiodocumentaire haar eigen verhaal over hoe ze zelf een burn-out kreeg. In de categorie beste onlineproject is 'De Camper' genomineerd. De Omrop Fryslân Camper reed in de zomer zeven weken lang en zeven dagen per week door de provincie.

In de categorie documentaire is 'it Swarte Goud' uitgekozen. Deze documentaireserie gaat over het Friese paard als exportproduct, maar ook als symbool van de Friese identiteit. Als zesde Friese nominatie komt 'Fiel de Nacht' aan bod. Presentator Bart Kingma ontving op Vlieland vijf bekende Friezen in een mobiele studio, om met hen de nacht door te brengen.

Uitreiking

De NL-Awards worden op 22 maart 2017 uitgereikt bij de ROOS Dagen in het NatLab in Eindhoven.