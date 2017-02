''Ik blijf benieuwd naar wat Fryslân te bieden heeft''

In de eerste aflevering op 2 maart gaat Lidwien naar het Ruurd Wiersma Hûs in Burdaard. De oud-melkvaarder Ruurd Wiersma beschilderde zijn hele woning en maakte tientallen schilderijen. Hendrik gaat op zoek naar zijn eigen afkomst bij Tresoar en bekijkt in de catacomben de schatten uit het archief.

Hoe kwam je erbij om je op te geven voor Ik bin benijd?

Hendrik: ‘’Ik heb mij opgegeven omdat ik benieuwd was naar wat er op cultureel gebied allemaal valt te beleven in Fryslân. Ook omdat ik zelf uit een wat 'ruige hoek' kom. Ik ben namelijk zanger in de Friese 'Tongerband' Jitiizer, dus dat heeft wel een flink contrast met wat ik met Ik bin benijd! meemaak.’’

Lidwien: ‘’Ik zag de oproep op Facebook en vond het meteen zo leuk! Spontaan heb ik mij opgegeven, maar ik dacht: "ik wordt het toch niet!". Ik ben er eigenlijk zonder verwachtingen ingegaan en heb er verder niet echt bij nagedacht."

En dan ga je op pad… met een camera! Hoe is dat?

Lidwien: ‘’O, ik had er echt geen moeite mee! Had er niets van in de gaten omdat ik meer bezig was met waar ik was en al het moois dat er was te zien. Dat komt misschien ook wel omdat er tegenwoordig bij mijn baan als trouwambtenaar ook veel wordt gefilmd. En ja, dan ben je ook alleen maar bezig met het bruidspaar en niet met de camera.

Hendrik: ‘’Met een camera omgaan vind ik niet zo lastig. Dat ben ik natuurlijk ook wel gewend door mijn muziekhobby.’’

Wat voor aardige dingen ben je tot nu toe tegengekomen?

Hendrik: ‘’Bij Tresoar ben ik aardige dingen tegengekomen. Zo is mijn afkomst uitgezocht: ik blijk stamboomtechnisch een volbloed Fries te zijn! Wat ik ook heel mooi vond om te bekijken, was het oudste Friese schrift; de trouwakte van Rembrandt.’’

Lidwien: ‘’Ik vind het enthousiasme van de mensen vaak het mooist. Daar houd ik echt van en dan maakt het mij eigenlijk niet eens meer uit waar ik ben en wat het is. Het is prachtig hoe mensen echt leven voor een museum en hoe ze er met passie over vertellen. Bij het Ruurd Wiersma Hûs wist ik niet waar ik moest kijken; je komt dat huis binnen en álles is beschilderd! Ik was letterlijk 'omhuld' door de schilderijen. Ik blijf benieuwd naar wat Fryslân allemaal heeft te bieden!"

Ik bin benijd! is vanaf maandag 2 maart elke donderdag om 18.45 uur te zien op Omrop Fryslân. Elke maandag daarvoor is het programma exclusief als eerste te bekijken op Finsteropfryslan.frl.