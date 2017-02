"Gaswinning Vermilion bij Heerenveen moet direct stoppen"

Vermilion moet per direct stoppen met het winnen van gas onder de woonwijk Skoatterwâld en het bedrijventerrein IBF De Kavels bij Heerenveen. Dat zegt de gemeente Heerenveen in een brief aan minister Henk Kamp van Economische Zaken. Heerenveen kwam er in december vorig jaar pas achter dat Vermilion uit de boorput bij Langzwaag in buurgemeente Opsterland al twee jaar gas wint uit de bodem onder de woonwijk en het bedrijventerrein.