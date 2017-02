Wilma Mansveld: ''Voel me nu een klein beetje Fries''

''Erg leuk en boeiend''

De voormalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het naar haar zin gehad in Fryslân. ''Het was voor mij in eerste instantie erg leuk en ook boeiend om lokaal bestuur van dichtbij te zien. Je werkt heel nauw samen met de mensen. Je kunt echt iets betekenen voor de lokale inwoners. Op provinciaal en landelijk niveau sta je verder weg.''

Incident in Burgum

Mansveld werd al vrij snel na haar in installatie geconfronteerd met een incident bij het azc in Burgum. Een groep bewoners protesteerde daar bij het gemeentehuis, omdat mensen die hier graag in Nederland wilden blijven, werden teruggestuurd.

''Wonen in een azc is heftig'', volgens Mansveld. ''De ouders en de kinderen hebben vaak stress en spanning. Het was een vervelend incident. Het raakt je, ook omdat er kinderen bij betrokken zijn. Het heeft wel wat met me gedaan.''

Groningen

Na het avontuur in Fryslân gaat Mansveld straks per 1 maart aan de slag als directeur bij de Veiligheidsregio in Groningen. ''Ik woon al dertig jaar in de stad Groningen. Ik zei altijd dat noorderlingen op elkaar lijken, maar een Fries is een Fries en een Groninger is een Groninger.''