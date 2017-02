Elske DeWall speelt Maria in The Passion

Hoe hoorde je het?

“Ik was in Amerika waar ik alleen een roadtrip aan het maken was'', vertelt Elske DeWall. ''Op een morgen werd ik wakker en zag ik op mijn telefoon dat mijn manager allemaal berichten had gestuurd: 'jij bent Maria' stond er! Toen heb ik wel een paar vreugdedansjes gemaakt op de hotelkamer. Toen bekend werd dat The Passion dit jaar in Leeuwarden was, werd mijn naam al eens genoemd. Ik vind het geweldig dat ik mag meedoen en ik vind het een grote eer. Het is spannend, maar ik heb er ook heel veel zin in.''

Geheim

In het geheim is Elske al weken aan het repeteren. ''Toen ik uit Amerika terugkwam, hebben we een meeting gehad met het productieteam over welke nummers ik zal zingen. En nee, wat voor nummers dat worden, mag ik nog niet zeggen. We repeteren in de studio van Eric van Tijn, die de arrangementen maakt.''

Rol

“Het is echt een rol, ook al heb ik geen tekst. Ik wil de worstelingen die Maria heeft wel overbrengen. Het is best een heftig verhaal. Ze is natuurlijk een iconische figuur, de moeder van alle moeders, maar ze heeft ook persoonlijk leed, want ze verliest haar zoon. In de rol zit hoop, kracht, kwetsbaarheid en twijfel, allemaal tegelijk. Maria is een soort rustpunt in het verhaal, ze is ook steeds alleen, in tegenstelling tot Jezus die met zijn dicipelen is. Zoiets heb ik nog nooit eerder gedaan. Ik krijg ook dramabegeleiding en we praten veel over hoe we Maria kunnen neerzetten. Maria krijgt ook een speciaal ontworpen jurk, dat helpt ook om in de rol te komen.

Wat heb je zelf met het verhaal?

“Ik heb op een christelijke school gezet, dus ken ik het Bijbelverhaal wel en de film Jesus Christ Superstar heb ik heel vaak gezien, een fantastische film. Het verhaal is nog steeds actureel, en gaat boven de godsdiensten uit. Dat is ook de kracht van The Passion, het verhaal in combinatie met de liedjes die in andere context heel goed blijken te passen.''

Uitvoering

Elske zingt alle nummers live. ''Ik ben de muziek nu vooral aan het beluisteren om het eigen te maken. Het is wat anders dan dat ik gewend ben, maar een mooie kans om te laten zien wat ik kan. Het voelt wel een beetje zo dat ik Fryslân vertegenwoordig, dat maakt het extra speciaal. Ik wil het voor de Friezen heel graag heel goed doen, maar kan niet meer dan mijn best doen. Hopelijk willen de Friezen mij helpen en word ik opgetild door de energie van de mensen op het plein als ik daar aan het zingen ben.''

Genieten

The Passion is een van de grootste live-producties. ''Het is heel leuk om mee te gaan in het circus, maar ik kan het ook wel weer loslaten. Ik draai al wat langer mee en laat mij niet zo snel gek maken. In Fryslân zijn mensen ook niet zo snel onder de indruk. Ik zet me in en zal vooral ook heel erg gaan genieten. Ik blijf nuchter hoor, maar wie maakt dit nu mee?''