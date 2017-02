De stim fan Jan Teade: "Polityk stiet te fier fan boer ôf"

Jan Teade Kooistra (47) is melkveehouder in Aegum. ''Ik maak mij wel zorgen over de toekomst van de landbouw, het is al tijden onzeker en dan blijft ook nog wel zo.'' Hij doelt op de afspraken over de regels betreft fosfaat. ''Politiek heb je niet in de hand. Als boeren moeten we morgen dat ze ons verhaal kennen, dat ze eens in de stal kijken. Nu zijn politici vooral bezig dingen te zeggen waarmee ze stemmen kunnen winnen, een onderbuikgevoel. Wij moeten ervoor zorgen dat ze wel de goede afslag nemen wat landbouw betreft.''