"Doorgang Skilkampen is doodsteek voor zeevogelkolonie"

Een doorgang door Skilkampen, een oud wijkje aan de oostkant van Leeuwarden, is de inzet van een rechtszaak donderdag bij de rechtbank in Groningen. Skilkampen is een buurtje aan de oostkant van Leeuwarden met een uniek natuurgebiedje, waar een zeevogelkolonie huist.

De gemeente wil een doorgang van 15 meter breed maken voor de recreatievaart. De mensen van Skilkampen zijn bang dat het de doodsteek is voor de zeevogelkolonie, terwijl er volgens hen goede alternatieven zijn.