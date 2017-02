Witmarsum zoekt jong creatief talent voor CH2018-musical

Witmarsum maakt zich op voor verscheidene culturele activiteiten in het jaar van Culturele Hoofdstad 2018. Het dorp zal als thema drie historische dorpsbewoners die voorheen in Witmarsum hebben gewoond: sportfanaat Pim Mulier, Fries dichter Gysbert Japicx en doopsgezinde Minne Simens, beter bekend als Menno Simons.

Stichting Expeditie Witmarsum wil onder andere in november 2018 een musical opvoeren, waar het thema 'krimp' een grote rol zal spelen. Daarvoor is het noodzakelijk om jong creatief talent uit de omgeving in te zetten.