VIDEO: Tresoar geeft colleges over geschiedenis van Fryslân

Wat weten we nu eigenlijk van Fryslân? De geschiedenis van Grutte Pier, eierzoeken en het Friese paard. Het zijn allemaal clichés en daar wil Bert Looper, directeur van Tresoar vanaf. Met zijn college Fryslân-kunde laat hij zien hoe dynamisch Fryslân eigenlijk was en is. Dat alles om Friesen voor te bereiden op Culturele Hoofdstad 2018. Het gaat over van het oudste handschrift en de Universiteit van Franeker tot het Friese vrijheidsprivilege, Kneppelfreed, Grutte Pier, Joast Halbertsma en Douwe Kalma.