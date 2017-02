Dronken vrouw slaat raam in bij ex in Drachten

Een 46-jarige vrouw uit Drachten is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden voor vernieling, bedreiging, verboden wapenbezit en stalking. Ze had die avond een hele tijd voor overlast gezorgd bij het huis van haar ex aan de Bouwakker in Drachten. Uiteindelijk sloeg ze de ramen in om zo in het huis te kunnen komen. Ze gebruikte daarbij een hamer en een vleesmes. De vrouw was dronken en raakte bij haar actie licht gewond. In het huis lag ook nog een klein kind te slapen.

De vrouw zit vast voor verhoor en verder onderzoek.