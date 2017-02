Het eerste water zit in het nieuwe aquaduct bij Harlingen. Schoolkinderen van de groepen 7 en 8 uit Harlingen en Midlum hebben donderdag de eerste emmers water in de bouwkuip van het aquaduct geleegd. Daarmee is een belangrijk punt in de bouw van de nieuwe N31 bij Harlingen bereikt.

Eind deze week gaan de pompen aan en zal de bouwkuip helemaal vollopen. Het aquaduct begint dat te drijven. Het wordt dan eind maart naar de definitieve plek gevaren.