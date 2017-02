"Dominee, zijn jullie hier voor Cambuur?"

Eredienst ook bij Cambuur

Rinsma meldde zijn idee aan bij Under de toer, dat alle dorpsacties met Culturele Hoofdstad 2018 coördineert. De kerk is een instituut voor zingeving. "Wat bij Cambuur gebeurt, is ook een zingevingscultuur. Kijk maar naar de rituelen en het zingen. Het is gewoon een eredienst", vertelt Rinsma. Over de invulling van de Cambuurplannen heeft Rinsma niets bekend gemaakt.

Ontkerkelijking

Rinsma was in de studio van Omrop Fryslân om in het radioprogramma Weistra op Wei te praten over ontkerkelijking. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam woensdag met cijfers naar buiten dat steeds minder jonge mensen zichzelf religieus noemen. Tegenwoordig zijn nog maar vier op de tien jonge mensen tussen de 15 en 25 jaar gelovig. Vijf jaar geleden was dat vijf op de tien.

Kerk niet de meest hippe

De ontkerkelijking is niet alleen te merken bij de jongeren. "Men ziet het ook bij de mensen van 30 tot en met 50. De binding met de kerk wordt minder", zegt Rinsma. "Zingeving is nu niet minder belangrijk dan vroeger. MAar de mensen zoeken het niet meer bij de traditionele instituten. Het gaat niet meer vanzelfsprekend over van vader op zoon en van moeder op dochter. Mensen kiezen er zelf voor. Op de markt van spiritualiteit is de kerk een van de aanbieders. Wij als kerken springen er nu niet meteen uit met het hipste aanbod", zegt Rinsma.

Geen zieltjes winnen

Rinsma benadrukt dat de Cambuuractie niet is bedoeld om meer jeugd te trekken. "Wij doen niet aan zieltjes winnen. Wij willen de vlam brandend houden."