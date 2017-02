Nieuw papieren krant: Argus. Pieter de Groot (LC) zit erbij

Nederland krijgt een nieuwe papieren krant. 'Argus' wordt op 6 maart gelanceerd in Amsterdam. De tweewekelijkse krant is een initiatief van oud-hoofdredacteuren van Vrij Nederland. Een van de medewerkers is Pieter de Groot, de eerdere chef van de cultuurredactie van de Leeuwarder Courant. Jan Donkers, John Jansen van Galen en de in Leeuwarden geboren Cisca Dresselhuys zullen ook schrijven voor de Argus.

Argus wordt een krant met achtergrondverhalen over binnen- en buitenlandse ontwikkelingen, economie en cultuur.