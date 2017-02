Jan-Rein de Jong uit Rotstergaast had honderd koeien op zijn bedrijf, maar moet door de nieuwe fosfaatwetgeving terug naar zestig. Dat moet voor 1 maart gebeuren en daarom is hij sinds de afgelopen weken druk bezig met het verkopen van koeien. En dat valt niet mee, vooral als het gaat om koeien die al generaties lang 'in de familie' zitten.