FOTO: Help pake en beppe de vakantie door

Natuurmuseum Fryslân

Jullie (6), Kaja (8), oma Anneke, pake Theo hebben in Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden een portfolio gemaakt, een verzameling van allemaal kunstwerken. Bijvoorbeeld een vos of hermelijn. Ze willen donderdag wel weer gaan.

Fries Scheepvaart Museum

Boyte (9) was met beppe Klaske in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Hij heeft een walvistand gemaakt en een hond getekend.

Museum Opsterlân

Anne Mé (4) en Amber (8) zijn met beppe Dorry en pake Gerard in Museum Opsterlân. Ze hebben een armband en een kaarsbal gemaakt.

Fries Museum

Rosselle (11) was met beppe Tineke in het Fries Museum in Leeuwarden. Ze heeft een klomp beschilderd. Haar inspiratie waren de sitsstoffen.